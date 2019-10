Una storia che ha dell’inverosimile ma che è stata la tremenda realtà per un cinquantunenne: Darren Hickey ha perso la vita dopo aver mangiato una fetta di torta bollente, ustionante. L’uomo si trovava a Manchester, in un ristorante nel Lancashire, dove stava cercando di riprendere in mano la sua vita.

Darren Hickey era un wedding planner di 51 anni che, sette anni fa, era stato colpito da un ictus; con tanta pazienza e con terapie mirate scelte dai medici curanti, si era ripreso quasi del tutto, imparando nuovamente a parlare ed a camminare, e stava cercando di riprendere la sua vita da dove l’aveva lasciata tempo prima.

Dopo un lungo e difficile percorso di fisioterapia l’uomo stava proprio lavorando: organizzava un evento nella cittadina inglese, quando lo chef ufficiale che stava preparando una torta, chiese una sua opinione in merito al dolce. La fetta di torta però era molto calda e, dopo il primo boccone, Darren ha iniziato ad avvertire difficoltà nella respirazione: la pietanza bollente ha causato un rigonfiamento delle corde vocali del wedding planner, generato da una grave ustione alla parte posteriore della gola che si è infiammata in modo eccessivo.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i colleghi e lo staff del ristorante non hanno perso tempo ed hanno avvertito immediatamente i soccorsi; una volta giunto all’ospedale, i medici gli hanno prescritto del paracetamolo, consigliandogli di ritornare qualora il dolore fosse peggiorato. La cura, però, si è rivelata del tutto insufficiente per migliorare la situazione riscontrata da Hickey: dopo poche ore, infatti, la situazione è peggiorata portando il cinquantunenne alla morte.

Sarebbe stato il partner di Darren ad accorgersi che stava soffocando, accasciandosi definitivamente sul pavimento della stanza.

I dottori – interrogati – hanno spiegato che quanto accaduto al wedding planner è un evento estremamente raro, simile a quello che si presenta in alcune persone dopo un incendio.