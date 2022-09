Mamma influencer fa uno scherzo ai figli: "Vostro fratello è morto", piovono critiche

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Bisogna fare attenzione quando si fanno degli scherzi, soprattutto quando le vittime designate sono, come in questo caso, dei bambini. Uno scherzo davvero di pessimo gusto di questa influencer e madre che dovrebbe avere un po' più di rispetto per i suoi figli e della vita, in generale, considerando che, ogni giorno, moltissimi bambini muoiono per varie cause.