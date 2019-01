Mamma dimentica le chiavi di casa e costringe il figlio a saltare nel vuoto per entrare dal balcone

Mamma e figlio erano appena usciti di casa quando la donna si è accorta di aver chiuso la porta dimenticando le chiavi dentro l’appartamento. Per recuperarle, la madre ha obbligato il figlio ad arrampicarsi dalla finestra delle scale dell’edificio al fine di entrare all’interno della casa attraverso il balcone.

La scena è stata ripresa da un vicino e sono state chiamate le autorità. In poco tempo, il video è diventato virale.

Il fatto è accaduto nella zona di Gardens October, vicino Giza, poco distante dal Cairo, in Egitto.Una madre, dopo essersi accorta di aver dimenticato le chiavi di casa all’interno del suo appartamento, ha spinto il figlio ad arrampicarsi dalla finestra dello stabile per raggiungere il balcone di casa per recuperarle.

Il figlio inizialmente non voleva ma a seguito delle continue insistenze della madre si è deciso. Quello che è accaduto ha lasciato i testimoni increduli e spaventati; questi hanno chiamato immediatamente i soccorsi e la polizia che sono intervenuti per salvarlo e fare chiarezza su quanto accaduto.

Uno dei testimoni che ha assistito all’intera scena, un vicino di casa, ha ripreso quanto accaduto; il video mostra le ripetute insistenze della madre e il rischio che il figlio ha corso. Infatti, la distanza tra la finestra e il balcone di casa era notevole e in più non c’era alcun appoggio per i piedi.

Nel video si sente e si vede la madre che ripete al figlio di sbrigarsi, spingendolo verso la finestra, e lui che risponde impaurito di non riuscire e di non volere andare. Quando il figlio tenta l’impresa, però, non trovando punti d’appoggio per i piedi, rimane sospeso nel vuoto a metri di distanza da terra.

Dopo che i militari hanno visionato il video, la donna è stata inizialmente arrestata e poi rilasciata mentre le indagini proseguono.