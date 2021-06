Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di ieri a Malta, precisamente nell’area industriale di Hal Far, dove un operaio italiano di 40 anni, Raffaele Conte, è precipitato dal quarto piano di una fabbrica in costruzione. L’uomo, secondo quanto si apprende dai media internazionali, era arrivato dalla Sicilia, precisamente da Mondragone, per un lavoro stagionale. Sul caso ci sono ancora le relative indagini delle autorità maltesi.

Quando la vittima è caduta dalla fabbrica i soccorsi sono stati immediati. Ad attivarli sarebbero stati i suoi stessi colleghi. Durante la caduta e l’impatto con l’asfalto il 40enne ha riportato ferite che sono apparse sin sa subito molto gravi, infatti pare che lo stesso sia morto subito dopo lo schianto al suolo. Le indagini sono affidate al pm Monica Vella, che ora dovrà chiarire cosa sia accaduto e se le norme di sicurezza siano state rispettate.

Colleghi sotto shock

La morte dell’uomo siciliano ha lasciato sotto shock tutti i suoi colleghi, increduli per l’accaduto. La famiglia della vittima è stata avvisata della tragedia accaduta. Erano circa le 11:30 di ieri mattina quando è scattato l’allarme. La situazione, come già detto, è apparsa già disperata quando sono arrivati i soccorsi.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. La polizia maltese ha confermato che la vittima dell’incidente è un operaio italiano. Adesso saranno le indagini a chiarire esattamente che cosa sia successo ieri mattina in quel cantiere di Hal Far, città che adesso è sgomenta per quanto avvenuto.

Ogni anno purtroppo sono moltissimi gli operai che perdono la vita in queste tragiche circostanze. In questo ultimo periodo in Italia stessa sono accadute diverse tragedie del genere, una dietro l’altra. Nei prossimi giorni sicuramente si conosceranno altri dettagli sull’episodio in questione. La salma dovrebbe rientrare a breve in Italia. Conte lascia la moglie e i suoi tre figli.