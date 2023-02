Madre vegana si adira contro la scuola per il costume di Carnevale da pescatore della figlia: polemiche

Ascolta questo articolo

Ci sono persone talmente convinte dei propri principi e valori che non riescono ad andare oltre il proprio credo e sono disposte ad accendere dibattiti e polemiche. Proprio come quello che è successo in Spagna dove una mamma che ha scelto di seguire una dieta vegana si adira contro la scuola perché porta la figlia a indossare il costume da pescatore per Carnevale. Scopriamo cosa è successo e le polemiche.

La notizia ha luogo in Spagna come riporta Il Messaggero e, con l’approssimarsi del Carnevale e delle vacanze, si decide di far festa e i bambini amano mascherarsi e travestirsi. Alcuni scelgono e optano per abiti da principessa, pirata, diavolo o anche da personaggio dei cartoni animati come Frozen o Biancaneve. La scuola ha fatto indossare a una bambina il costume da pescatore.

Questo travestimento è stato oggetto di critiche e dibattiti da parte della madre, sostenitrice e seguitrice della dieta vegana, una alimentazione che prevede il veto di consumare cibi che siano di derivazione animale. La madre ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di questa decisione arrivando a pubblicare un video sul suo profilo di TiTok.

In questo video, la madre si adira contro la scuola affermando che il costume fatto indossare alla figlia sia in contrasto con il suo stile di vita dal momento che “attacca i suoi principi etici” e che vede come “un modo per indottrinare” la figlia a un’altra alimentazione. Il suo video ha ottenuto 90 mila visualizzazioni e molti commenti.

Sul web le polemiche e i commenti si dividono: alcuni pensano che la scuola non abbia rispettato il modo di vivere e stile di vita della madre venendo meno ai suoi principi, mentre per altri ci sono questioni più importanti delle quali occuparsi. Un utente usa parole dure nei confronti della madre difendendo il mondo dell’insegnamento: “Le insegnanti guadagnano 1.500 euro al mese per gestire 30 bambini urlanti in classe e ora devono sopportare anche la madre vegana”.