Madre single vive con 180 euro a settimana spendendo tutto per beni di lusso per la figlia

Alcuni genitori sono disposti a tutto per il bene dei propri figli per riuscire a farli vivere bene e in maniera confortevole. Sono disposti anche a rinunciare a mangiare affinché la figlia abbia tutto il necessario. È proprio questa la storia di una madre single di origine inglese che vive con soli 180 Euro a settimana, ma quel poco che ha lo spende per beni di lusso per la figlia piccola.

La storia di Carissa Spark che vive nel Dorset, in Inghilterra, sta facendo alquanto discutere dal momento che la donna, madre single, decide di spendere tutti i suoi risparmi che equivalgono a circa 180 Euro a settimana per beni di lusso per sua figlia. Una decisione che sta generando diverse polemiche. Sua figlia ha 6 mesi e tutti i suoi risparmi sono per abiti prestigiosi.

Una mamma single che vive grazie ai sussidi del governo, una sorta di reddito di cittadinanza e, nel frattempo, sta seguendo anche un corso per diventare parrucchiera. Buona parte del sussidio che le versa lo stato lo spende in abiti firmati e lussuosi per la figlia, mentre per lei arriva a comprare e spendere soltanto cibo in scatola e noodles istantanei.

La sua storia è stata raccontata anche in televisione nel reality Blinging up baby dove la giovane madre ha detto: “Se dovessi morire di fame per comprare i suoi gioielli probabilmente lo farei”. Una madre che arriva a spendere per una marca come Louis Vuitton per gli abiti della figlia, mentre ha difficoltà a pagare le bollette di casa.

La maggior parte delle volte non riesce con i soldi, ma la cosa importante è che la figlia abbia vestiti, cibo e giocattoli. Pensa sempre prima alla figlia, mentre lei vive con pasta e zuppe. Sui social molti la criticano e qualcuno è arrivato anche ad augurarle il peggio, ma lei non se ne cura e va avanti per la sua strada.