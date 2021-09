Jason Bennett è devastato dal dolore. L’uomo ha perso i due figli e la moglie in una strage che ha sconvolto il Regno Unito, avvenuta a Killamarsh, nella notte tra sabato e domenica.

I due bambini e la donna sono stati uccisi durante un pigiama party, secondo quanto è emerso nelle ultime ore. Per questa strage è stato fermato un uomo, la cui identità è ancora ignota. Le autorità hanno trovato anche il corpo di una donna, un’amica della madre di John, 13 anni,e Lacey, 11.

Il toccante messaggio di papà Jason

Jason ha voluto dedicare ai suoi bimbi un messaggio davvero toccante sui social: “Vorrei che i miei bambini tornassero. La vita non sarà più la stessa. I miei angeli“, mentre in un altro post si legge: “Il mio cuore è totalmente devastato. Non ho protetto abbastanza i miei bellissimi bambini e ora mi sono stati improvvisamente portati via”.

Una vicina di casa dei Bennett, al Daily Mail, ha dichiarato: “Siamo tutti sconvolti da quanto successo”. La famiglia si era trasferita in quella casa non più di 5-6 mesi prima. Jason ha detto di essere stato allertato dalla polizia domenica mattina, chiedendosi cosa fosse successo. Rob Routledge, ispettore capo che sta conducendo le indagini, ha detto di voler sentire tutti coloro che abbiano visto o sentito qualcosa di sospetto nelle prime ore della mattina o chiunque abbia qualche informazione utile nelle indagini, pregando tutti di mettersi in contatto con lui.

Jason Bennett, che non era nella proprietà al momento dei fatti, ha aggiunto: “Sto scrivendo questo perché mi sono perso durante un viaggio di quattro ore verso casa dopo aver appena ricevuto la straziante notizia che il mio bellissimo ragazzo John e la bellissima figlia Lacey mi sono stati portati via”. In un un colpo solo, un uomo ha perso tutto ciò che di più caro aveva al mondo: la sua splendida famiglia.