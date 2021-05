Nonostante siano passati 14 anni dalla scomparsa della piccola Madeleine McCann, i genitori continuano a sperare di poterla riabbracciare un giorno. Kate e Gerry McCann ricorderanno privatamente la piccola Maddie nell’anniversario del fatidico 3 Maggio 2007, quando la bambina durante una vacanza in Portogallo sparì dall’appartamento che la famiglia aveva preso in affitto e dove stava riposando con i fratelli minori mentre i genitori erano a cena. Un parente della coppia conferma che i due “non smetteranno mai di sperare” di poterla ritrovare.

Era prevista una preghiera collettiva all’aria aperta, cancellata però per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. La 53enne Kate, ex dottoressa, ed il 52enne Gerry, cardiologo, solitamente commemorano l’avversario del rapimento con una veglia nella Chiesa Cattolica Sacro Cuore insieme ai figli, i gemelli Sean ed Amelie che oggi hanno 16 anni.

La storia Maddie, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 12 Maggio, fece il giro del mondo e furono migliaia le persone impegnate nelle sue ricerche nei giorni successivi alla scomparsa e nel corso degli anni seguenti. Nonostante un grande impiego di forze e di fondi da parte delle polizie britanniche e portoghesi, in una ricerca costata oltre 12 milioni di sterline, della bambina non c’è più stata traccia.

Nonostante gli anni passati, la famiglia continua ad aggrapparsi alla speranza che Maddie possa essere ancora viva, e così faranno “fino a che non gli verrà mostrata una prova inconfutabile che dimostri che sia morta“, dice l’ex portavoce della famiglia Clarence Mitchell.

Nel frattempo il principale sospettato per il rapimento della bambina, il 44enne tedesco Christian Brueckner, è stato incriminato per un secondo stupro. L’uomo, già in carcere per una violenza sessuale su una turista americana di 72 anni nel 2005, avrebbe violentato anche una guida turistica irlandese l’anno precedente.

Il modus operandi dell’uomo, che viveva all’epoca del rapimento di Maddie in una città vicina, è compatibile con le modalità di rapimento della piccola. L’uomo infatti si era introdotto nelle residenze delle sue vittime facendo effrazione tramite balconi e finestre, ed ha a suo carico anche accuse di contatti sessuali con giovani ragazzine.