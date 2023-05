Maddie McCann, trovato un santuario nel bacino idrico dell’Algarve in Portogallo

La scomparsa di Maddie McCann continua ad essere uno dei casi più misteriosi della cronaca internazionale. La notizia della scoperta del santuario improvvisato nel bacino idrico dell’Algarve in Portogallo, è sicuramente inquietante e potrebbe indirizzare l’indagine su un nuovo percorso. La coppia britannica, che ha denunciato la scoperta della fila di pietre, dei gigli bianchi e della foto della bambina, ha raccontato di aver provato a contattare la polizia portoghese senza ricevere una risposta.

Non si sa se questa nuova pista possa essere importante per le indagini sulla scomparsa di Maddie, ma senza dubbio, l’atteggiamento di Brueckner, che è stato identificato dalla polizia tedesca come il principale sospettato, sembra alimentare le voci sull’uccisione della bambina. Per ora, ci resta solo l’attesa per conoscere i risultati delle analisi del materiale raccolto durante gli scavi nel bacino artificiale. Tuttavia, resta il timore che questo nuovo inquietante capitolo possa fornire ulteriori prove della fine di Maddie McCann.

Infatti, non avendo nulla da fare in un pomeriggio soleggiato, hanno deciso di fare una passeggiata lungo la spiaggia. A un certo punto, hanno notato un vecchio coperchio sepolto nella sabbia e, incuriositi, hanno deciso di scavare per vedere cosa c’era sotto. Dopo alcuni minuti di scavo, la coppia è rimasta sbalordita nel vedere un forziere di legno sepolto nella sabbia che sembrava contenere diverse monete d’oro e argento, nonché una serie di gioielli antichi.

Sapevano bene che questo non era un ritrovamento comune, così hanno prontamente contattato le autorità competenti per permettere agli esperti di esaminare il tesoro. Dopo le verifiche di rito, è stato stabilito che il forziere risaliva al XVIII secolo e che queste monete e gioielli facevano parte di un carico di un’antica nave che, presumibilmente, si è arenata sulla costa molto tempo fa.

Inoltre, non si può escludere la possibilità che durante queste ricerche emergano indizi su eventuali altri crimini commessi da Brueckner, che è attualmente detenuto per numerosi reati di violenza sessuale, alcuni dei quali commessi anche in Portogallo, dove ha vissuto per molti anni.