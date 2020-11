Macchia di muffa sul muro diventa luogo di pellegrinaggio: “E’ a forma di Madonna e protegge dal Covid"

In Colombia una macchia di muffa a forma di Madonna apparsa sul muro di un parcheggio è diventata luogo di culto, con decine di fedeli che ogni giorno rendono omaggio alla Vergine e pregano per la protezione contro il Covid-19.

Il primo ad accorgersi della presenza della macchia di umido sul muro è stato l’addetto alla sicurezza del panificio che opera nell’edificio il cui muro presenta la venerata macchia. La notizia ha fatto presto il giro di Bogota, e da allora i fedeli si sono recati nel parcheggio per pregare, accendere candele e chiedere protezione alla Madonna. Fiori, candele e fili di lucine adornano adesso la macchia di muffa, con tanto di altare improvvisato con tovaglia dorata e statua della Madonna dedicato a questa particolare apparizione.

Lorena, una delle impiegate della panetteria, ha detto alla rivista locale Noticentro: “Ogni giorno, tra le 50 e le 60 persone vengono qui. Prima di comprare qualcosa nel forno, visitano il parcheggio e pregano, in qualche modo è veramente importante sia per loro che per noi”.

La donna ha aggiunto che molti in Colombia, paese molto devoto al culto della Vergine e dove l’80% della popolazione si identifica come cattolico, credono che la macchia sia una figura miracolosa, e non una forma creatasi casualmente a causa dell’umidità come invece sostenuto da altri. “Non può essere stata provocata da una perdita“, sostiene anche Lorena nell’intervista, “Si tratta di una immagine miracolosa.”

A sostegno della sua teoria, la donna sostiene che la Vergine stia proteggendo i lavoratori della panetteria, dato che nessuno di loro ha contratto il Coronavirus. “È esattamente questa la richiesta che viene fatta da molti dei fedeli che vengono qui a pregare“, spiega la donna, confermando che molti devoti pregano per rimanere al sicuro dal Covid-19. La Colombia, attualmente in piena emergenza Covid, conta circa 1.16 milioni di casi di Coronavirus, con oltre 33mila morti accertate.