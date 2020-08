Lutto per Donald Trump: muore a 71 anni il fratello minore Robert

Robert Trump, fratello minore di Donald Trump, è morto sabato notte dopo aver avuto diversi problemi di salute nel corso di questa estate. “È con il cuore spezzato che condivido che il mio splendido fratello Robert è morto pacificamente questa notte”, ha confermato il Presidente degli Stati Uniti. “Non solo era mio fratello, era anche il mio migliore amico. Mancherà tantissimo, ma ci incontreremo ancora. La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert, ti amo. Riposa in pace.”

Il 74enne Donald Trump aveva raggiunto il fratello a New York venerdì, il giorno prima della sua scomparsa. La causa della morte non è stata ancora resa pubblica, ma secondo quanto riportato dal New York Times il 71enne aveva sofferto di emorragie celebrali in seguito ad una caduta. Lo scorso giugno, prima della grande Convention Repubblicana di Trump, Robert era stato ricoverato in terapia intensiva per diversi giorni.

Oscurato dalla ingombrante presenza del fratello maggiore, Robert aveva lavorato nel business di famiglia a lungo, prima di andare in pensione negli ultimi anni per trasferirsi a Long Island. Robert non corteggiava la fama, e preferiva una vita tranquilla e riservata.

Prima di partire per New York al capezzale del fratello, Donald aveva detto alla stampa: “Abbiamo avuto una grande relazione da molto tempo, fin dal primo giorno. È in ospedale adesso, ma speriamo che migliori.”

Condoglianze al Presidente sono arrivate da tutto il mondo politico, in primis dal candidato Democratico Joe Biden che sfiderà Trump alle prossime elezioni Presidenziali di novembre. “Conosco la tremenda pena di perdere una persona amata”, ha commentato Biden, che nel 1972 perse la moglie Neilia e la figlia di un anno Naomi in un incidente stradale e nel 2015 ha perso il figlio 46enne Beau per un tumore al cervello. “So quanto sia importante la famiglia in un momento come questo, spero che sappiate che le nostre preghiere sono con tutti loro.”

A Donald rimangono adesso due sorelle: la 83enne Maryanne Trump Barry, giudice in pensione, e la 78enne Elizabeth Trump Grau, esecutiva bancaria. Il fratello maggiore Fred Trump morì nel 1981 a soli 42 anni dopo anni di dipendenza dall’alcol, e la famiglia di Trump escluse totalmente la famiglia di Fred dall’eredità. La figlia di Fred, Mary Trump, ha recentemente pubblicato una scottante biografia con pesanti accuse nei confronti del Presidente degli Stati Uniti e del resto della famiglia.