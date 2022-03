In questi giorni non si fa altro che parlare della guerra esplosa tra Russia e Ucraina, un conflitto sanguinoso come mai se ne erano visti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. La situazione peggiora di giorno in giorno, e secondo quanto si apprende dai media internazionali in queste ore potrebbe anche essere lanciato un assalto finale alla capitale, Kiev. Obiettivo dei russi è quello di conquistare la città e deporre il governo presieduto da Zelensky, che si è rifiutato di lasciare la città e sta combattendo a fianco della sua popolazione.

D’altro canto sale anche la tensione tra Russia e Occidente, con gli occidentali che hanno emanato una serie di sanzioni economiche pesantissime al Paese governato da Vladimir Putin, che sta vivendo un momento di forte difficoltà. Putin ha dichiarato che le sanzioni sono viste da Mosca come una dichiarazione da guerra, e il presidente russo ha anche ribadito che se l’Ucraina dovesse entrare nella Nato ci sarà uno scontro armato con la stessa Alleanza Atlantica.

Tantissimi i morti

Il conflitto ha già provocato migliaia di morti tra soldati e civili. Anche la gente comune ha risposto all’invito del presidente Zelensky ad unirsi per combattere l’invasore. Gli stessi russi sono forse rimasti sorpresi dalla reazione caparbia che hanno avuto gli ucraini, pronti a fronteggiare l’esercito più grande del mondo.

I russi stanno tentando adesso, come detto in apertura, di conquistare Kiev, dove si prevede un grande assedio. Le truppe russe sono ormai nei pressi della città, e stanno tentando di entrare a Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Borysp. E purtroppo tra le vittime di questa guerra c’è anche gente molto famosa in Ucraina.

Nelle scorse ore i media internazionali hanno comunicato il decesso di Pasha Lee, attore e conduttore ucraino di soli 33 anni. Il giovane si era infatti arruolato con il resto della popolazione per poter difendere il suo Paese: era stato tra i primi ad accogliere l’invito del presidente Zelensky il 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione. Lee è deceduto durante i combattimenti di questi giorni, la notizia della morte è confermata dall’agenzia di stampa Ukrinform. Un dolore immenso per tutto il Paese.