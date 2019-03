Lutto in casa Tomlinson: morta la sorella di Louis degli One Direction

A distanza di due anni dalla morte della mamma, il cantante Louis Tomlinson, membro degli One Direction, la band che ha spopolato con tantissime fans al seguito, perde un’altra persona importante del suo nucleo familiare. La sorella Félicité, di appena 18 anni, è morta mercoledì sera in seguito ad un arresto cardiaco. Ora sono in corso gli esami autoptici per capire le cause della sua morte.

La sorella del cantante, uno dei più amati della band, era modella e influencer con tantissimi followers su Instagram. La giovane è morta a Londra nella sua casa, dove i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, ma solo constatare il decesso. In base a quanto si apprende dalle prime informazioni, sembra che la causa della morte sia dovuta a un arresto cardiaco. Oltre a lei e Louis, la famiglia è composta dai seguenti fratelli e sorelle: Charlotte, Daisy, Phoebe, Doris e Ernest.

Si attende ora il risultato dell’autopsia per capire le cause esatte della morte della giovane, anche in base ad un comunicato rilasciato dalla polizia londinese: “In questa fase la morte viene trattata come inspiegabile: una visita post-mortem si svolgerà a tempo debito”. In base a quanto riportano le informazioni di TMZ, Félicité non aveva nessun tipo di problema al cuore e godeva di ottima salute, quindi sembra impensabile la sua morte per arresto cardiaco ad una età così giovane. Soffriva di sciatica ed aveva anche annunciato sui social di aver rinunciato al bere e al fumo.

Inutile dire che tutti i fans del cantante si sono stretti intorno a lui con tantissimi messaggi di cordoglio e affetto sui social. Per ora Louis Tomlinson ha preferito non rilasciare nessun tipo di dichiarazione in merito a questa importante perdita. Un lutto terribile, che si aggiunge a quello della madre Johannah Deakin, morta nel 2016 in seguito alla leucemia.

La madre di Louis, tramite un messaggio sui social, prima della morte, aveva scritto queste toccanti parole riferite ai fans della band, gli One Direction: “Siete stati straordinari fin dall’inizio. Avete cambiato la vita di Louis ma anche la mia. Il vostro sostegno ora è forte, più forte che mai”. Inoltre, nel 2018, il padre è stato operato per un cancro al fegato, mentre Louis è stato cresciuto dal patrigno da cui ha preso il cognome Tomlinson.