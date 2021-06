Lotteria con pistole e furgoni per incentivare i vaccini, l’iniziativa del West Virginia

Pistole, furgoni pick up, borse di studio e soldi in contanti: questi sono solo alcuni dei premi che il West Virginia ha pensato di mettere in palio per incentivare gli abitanti a sottoporsi al vaccino per il Covid-19. Potranno partecipare tutte le persone finora vaccinate registrandosi al concorso.

La stravagante iniziativa, che non poteva che essere promossa negli Stati Uniti, è stata annunciata pochi giorni fa. A partire da fine mese, saranno estratti vincitori settimanali alla lotteria che offre i premi a chiunque abbia ricevuto almeno una dose del vaccino. La prima ondata di premi sarà assegnata il prossimo 20 giugno.

Ogni settimana fino al 4 Agosto prossimo saranno assegnati premi in denaro fino ad un milione di dollari, fino a due grandi premi finali di 1,58 milioni di dollari e 580 mila dollari che saranno assegnati alla fine della promozione, secondo quanto confermato in una conferenza stampa ufficiale che si è svolta giovedì.

Tra i premi settimanali che saranno assegnati, due pick up truck con accessori personalizzati, 25 vacanze da un weekend ciascuna in parchi statali locali, cinque licenze da pesca e da caccia che dureranno per tutta la vita, cinque fucili da caccia personalizzati e cinque pistole da caccia personalizzate. Per i vaccinati più giovani è previsto inoltre un premio aggiuntivo: due borse di studio di quattro anni per qualsiasi istituto dello stato saranno destinate ai giovani vaccinati dai 12 ai 25 anni.

“I premi sono secondari secondo me al fatto che stiamo cercando di salvare le vostre vite“, ha commentato il Governatore del West Virginia Jim Justice, spiegando che il costo dei premi è comunque inferiore alle spese sanitarie che lo stato deve affrontare per i costanti tamponi da analizzare e per i ricoverati in ospedale. “Gran parte dei nostri ricoverati, delle persone in terapia intensiva e dei nostri morti sono persone che non si sono vaccinate. Non capisco come possa essere spiegato in maniera più semplice di così. Questi vaccini sono incredibilmente sicuri e vi proteggeranno, non capisco come sia possibile che ci siano persone al mondo che si rifiutano“.