Voleva vincere 321 milioni di sterline alla lotteria Mega Millions, per questo un giovane di 19 anni, Danyal Hussein, aveva deciso di stringere una sorta di “patto con il diavolo”, o meglio con diverse entità demoniache, per cercare di accaparrarsi il jackpot da capogiro. La storia che stiamo per raccontare è molto cruenta, anche nei particolari. Il giovane, una sera, si rese colpevole di un macabro delitto avvenuto in un parco, dove uccise due sorelle che tornavano da una festa di compleanno. Le vittime erano Bibaa Henry, di 46 anni e Nicole Smallman, di 27. La polizia comincià subito le indagini arrivando proprio a Hussein.

Il giovane, che sarebbe un estremista di destra, nei suoi biglietti ritrovati presso il suo domicilio faceva continui riferimenti ad entità demonicache quali la “regina dei diavoli” Queen Bylet. Il 19enne si sarebbe impegnato anche con un altro demone, King Lucifuge Rofocale, al quale doveva consegnare una volta al mese, e per sei mesi, un sacrificio umano. In cambio l’entità gli avrebbe promesso la vittoria alla lotteria. Un piano folle, a dir poco diabolico, che gli inquirenti hanno definito assurdo.

Famiglia delle vittime sconvolta

“Non avremmo mai pensato di trovarci di fronte al male” – così ha commentato alla stampa nazionale la madre delle vittime, Mina Smallman. La signora è anche dignitaria religiosa della comunità musulmana locale. La donna ringrazia l’autorità giudiziaria per aver riconosciuto colpevole il giovane 19enne.

A inchiodare una volta per tutte il ragazzo sono state le tracce di Dna raccolte dalla polizia nel parco. I biglietti hanno contribuito a chiudere il quadro investigativo. Una vicenda davvero molto macabra, che ha sconvolto la città di Londra e l’intera Inghilterra. Durante il processo penale a suo carico il giovane ha ammesso di aver stretto dei patti con tali entità demoniache.

Nei prossimi giorni non è escluso che possano conoscersi ulteriori particolari su quanto avvenuto nel Regno Unito. Il giudice relatore e la polizia hanno evidenziato nel corso del processo l’ottusa ferocia del ragazzo, elogiando invece la dignità della famiglia delle vittime, che distrutta da un dolore troppo grande ha affrontato con grande tenacia e forza tutte le fasi del processo, fino alla condanna del responsabile.