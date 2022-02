Londra, scoperti mosaici di un’antica villa romana

Quella che gli archeologi hanno fatto è una scoperta sensazionale: nella City di Londra infatti, precisamente nel quartiere periferico di Southwark, è stata rinvenuta una pavimentazione appartenente all’epoca romana del III secolo d.C. dell’antica Londinium, precisamente un mosaico a doppio strato finemente decorato con nodi a intreccio rosso e blu.

Quello che si sono trovati gli archeologi davanti è stato incredibile, perchè in un quartiere in forte espansione come quello dove stanno sorgendo edifici come uffici commerciali, negozi e circondato da grattacieli, un simile ritrovamento non si rivelava da almeno 50 anni, l’archeologa che soprintende i lavori Antonietta Lerz è entusiasta.

Afferma che un simile reperto è di importante rilevanza scientifica, il mosaico è lungo otto metri e presenta anche una parte decorativa a fiori, denominata guilloche ed ha anche una parte geometrica è su due livelli uno più semplice, l’altro più decorato, secondo gli archeologi lì sorgeva una sala da pranzo dove importanti ospiti internazionali si intrattenevano a bere e mangiare.

Rappresentava un crocevia di rotte commerciali quella zona dove sorgeva l’antica Londra, i reperti verranno catalogati nel Museo di Londra dove si spera vengano presto esposti al pubblico, queste scoperte risalgono ai maggiori fasti dell’Impero Romano in Inghilterra. Il mosaico si trova nell’antico triclinio, dove gli ospiti si intrattenevano seduti su cuscini.

Il mosaico appare intatto e integro, ed è costituito da piccole piastrelle incastonate tra di loro, composto da due pannelli e decorato a tasselli colorati, le immagini della BBc hanno fatto il giro del mondo perchè il mosaico rappresenta un ritrovamento storico di grande impatto per questa epoca di Londra dove sorgono grattacieli a ogni dove.

Gli archeologi continueranno indisturbati a lavorare sul sito per trovare altri accessori o elementi decorativi che delimitino la zona, perchè assicurano è una delle scoperte più importanti avvenute in questo secolo che raccontano la storia di Londra all’epoca romana come importante nodo di scambio internazionale.