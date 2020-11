Londra, Ed Sheeran dona pasti gratis ai bambini in difficoltà nel suo ristorante

Sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo, come cantanti, attori, ma anche calciatori che si danno da fare per aiutare chi è maggiormente in difficoltà. La loro fortuna li porta a guardare oltre e vedere chi è maggiormente in difficoltà. Tra i tanti personaggi, vi è anche Ed Sheeran, cantante pop di origine inglese che, insieme a Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, hanno unito le forze per dare vita a qualcosa di stupendo per i bambini in difficoltà del Regno Unito.

I due, infatti, hanno deciso di offrire dei pasti gratuiti ai bambini del Regno Unito che vivono situazioni di disagio e fanno fatica a sfamarsi. In questo periodo, in Inghilterra, cade l’Autumn half term in cui i bambini non vanno a scuola e, dal momento che il governo non riesce a sostentare tutti, i due hanno deciso di aiutarli in qualche modo.

Ed Sheeran che è gestore di un ristorante nella zona di Notting Hill, quartiere di Londra, ha deciso di mettere a servizio questa sua attività per sfamare i bambini. Tramite le Instagram stories dal suo ristorante, il Bertie Blossom, il cantante ha deciso di dare il via a questa iniziativa in modo che, in diverse fasce orarie, si potesse dare cibo gratis ai bambini.

Nelle settimane precedenti all’assenza da scuola, il cantante aveva lanciato una petizione in cui si chiedeva di prolungare ulteriormente l’erogazione dei pasti gratuiti ai bambini maggiormente in difficoltà. La sua petizione ha avuto talmente successo al punto da essere la quinta più votata nel Regno Unito e permettendogli di dare aiuto in maniera concreta.

Lo scorso aprile e maggio, l’attaccante dello United aveva anche chiesto una modifica per quanto riguarda questa riforma, ma il suo invito è stato inascoltato. Ha poi lanciato una campagna fondi totalizzando 24 milioni di Euro. In seguito, è stato creato un nuovo fondo alimentare creato da Ben Johnson stesso. Rashford, per il suo impegno, ha anche ricevuto High Sheriff Eamonn O’Neal, una onorificenza molto importante.