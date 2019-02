Londra, addio a Rosamunde Pilcher, la scrittrice de "I cercatori di conchiglie"

Rosamunde Pilcher, la scrittrice di romanzi sentimentali di fama mondiale tra cui il bestseller The Shell Seekers – I Cercatori di Conchiglie, si è spenta a 94 anni a Dundee in Scozia. La conferma della sua morte è stata divulgata dal suo agente e la notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo lasciando increduli e basiti i suoi tantissimi fan.

La scrittrice è nata in Cornovaglia, nel sud-ovest dell’Inghilterra, precisamente a Lelant il 22 settembre del 1924; il suo vero cognome era Scott ma lo cambiò quando sposò il marito, Graham Hope Pilcher.

Le sue opere

Rosamunde ha scritto una trentina di romanzi pubblicati dal 1949 al 2000, anno in cui decise di ritirarsi. I suoi libri hanno ottenuto un grande successo; la scrittrice ha venduto circa 60.000 milioni di copie e, proprio per questo motivo, la critica non si è sempre espressa favorevolmente verso di lei. Nel 1949, anno del suo esordio, pubblicò i suoi primi 10 racconti con il nome di Jane Fraser, mentre il suo primo romanzo è stato pubblicato nel 1955 con il nome di Rosamunde Pilcher. Il suo ultimo romanzo dal titolo Solstizio d’inverno risale al 2000, mentre nel 2002 la Regina Elisabetta le ha conferito il riconoscimento di Officer of the Order of British Empire.

Persona molto modesta, la Pilcher trasse la sua forza proprio dalle lettrici e dai lettori ma soprattutto dagli adattamenti cinematografici e televisivi dei suoi famosi romanzi. Da ricordare è che il suo bestseller The Shell Seekers – I Cercatori di Conchiglie vendette da solo 10 milioni di copie, rimase ben 49 settimane in testa alla classifica del New York Times dei bestseller Usa e successivamente fu trasformato in un film di successo interpretato dalla bravissima Vanessa Redgrave.

Era molto apprezzata in Germania, dove dai suoi romanzi sono stati tratti ben 80 film televisivi, successivamente trasmessi anche in Italia soprattutto su Canale 5.