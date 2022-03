Ci sono storie talmente macabre da sembrare il frutto di qualche regista specializzato in horror. Purtroppo, però, ciò che sto per raccontarvi è accaduto realmente a Londra.

Proprio qui, per puro caso, è stato ritrovato il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, di un signore 70enne all’epoca della scomparsa, si cui si erano perse le tracce 10 anni prima.

La ricostruzione dell’accaduto

Roy Bigg, questo il nome dell’uomo, è scomparso nel febbraio 2012 dal borgo londinese di Newham, nella parte orientale della capitale britannica. Del pensionato, all’epoca dei fatti 70enne, si sono perse letteralmente le tracce e a nulla sono serviti i numerosi appelli, manifesti e messaggi diramati anche sui siti che parlano di scomparsi, con la speranza di ritrovarlo vivo.

Un decennio dopo, per puro caso, la macabra scoperta. Dei muratori, chiamati a ristrutturare la proprietà dove un tempo sorgeva un pub,il Simpson’s Wine Bar in Romford Road, Forest Gate, Londra, hanno ritrovato il cadavere di Roy in un congelatore, collocato nel seminterrato della proprietà dove stavano svolgendo i lavori, un tempo appartenuta proprio allo scomparso. Il ritrovamento dei resti è avvenuto, per dover di cronaca, lo scorso ottobre ma soltanto dall’effettuazione degli esami successivi si è accertato che quei resti appartenessero proprio al pensionato scomparso. Dato l’evidente stato di decomposizione, il riconoscimento è stato possibile unicamente attraverso la comparazione dell’arcata dentale della salma con vecchi documenti clinici.

La polizia londinese e l’ispettore Kelly Allen, ritenendo che il corpo di Roy possa essere rimasto nel congelatore per diversi anni, cercano di reperire informazioni significative per le indagini, magari parlando con persone che conoscevano la vittima, in modo da ricostruire le sue abitudini, il suo stile di vita,la data dell’ultimo avvistamento. La polizia ha diramato questo appello: “Se conoscevi Roy, per favore, mettiti in contatto con noi. La sua data di nascita è l’8 settembre 1944, crediamo che sia morto a 70 anni. Non importa se lo conoscevi da molto o da poco tempo, qualunque informazione potrebbe essere davvero significativa per le nostre indagini.”