L’omaggio di Meghan Markle per il funerale del Principe Filippo

Ha avuto luogo ieri a Londra il funerale del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta d’Inghilterra morto venerdì scorso a 99 anni di età. Come già annunciato dal Palazzo Reale in un comunicato ufficiale, Meghan Markle non ha partecipato ai funerali del nonno del marito dietro ordine del medico. L’ex attrice americana è infatti in attesa del secondo figlio della coppia, una bambina, ed il dottore le ha sconsigliato di affrontare il viaggio transatlantico nel mezzo di una pandemia.

La Duchessa del Sussex ha seguito il funerale in diretta dalla sua casa di Montecito, dove vive con Harry ed il loro primogenito Archie, senza quindi poter essere a fianco del marito in un momento così difficile. La Markle deciso di far sentire la sua vicinanza alla famiglia reale per il lutto ed omaggiare il Principe Filippo grazie ad una corona personalizzata presente nella Cappella al momento delle esequie.

La Corona è stata disegnata e creata personalmente da Willow Crosley, che ha curato l’arrangiamento floreale per il matrimonio di Harry e Meghan nel 2018 e per il battesimo di Archie nel 2019, e contiene al suo interno moltissimi riferimenti alla vita e alla carriera di Filippo.

La corona suo onore include una serie di tocchi simbolici, tra cui l’Acanto, il fiore nazionale della sua nativa Grecia, e l’Eryngium (Sea Holly), per rappresentare i Royal Marines, dove Filippo ha servito. Infine le Rose, che rappresentano Giugno, il mese di nascita di Filippo. Ad accompagnare la corona, una nota scritta a mano da Meghan il cui contenuto non è stato reso noto ai media.

Durante il funerale l’erede al trono William ha voluto essere separato dal fratello Harry, insistendo che il loro cugino maggiore Peter Philipps fosse in mezzo a loro, ma dopo la cerimonia i due fratelli sono stati visti parlare insieme alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton, in un primo segnale di distensione dei rapporti ad un anno dalla separazione di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale.