L’Olanda considera di legalizzare l’eutanasia per bambini terminali da 1 a 12 anni

L’Olanda sta valutando l’idea di legalizzare l’eutanasia per i bambini malati terminali da uno a dodici anni di età. La proposta è partita dal Ministro della Salute Hugo de Jonge, che ha suggerito di rendere legale aiutare a morire i bambini malati terminali ed ha parlato dei dottori che devono dare sedazioni palliative e porre fine alle vite dei minori.

La proposta è basata su un report dello scorso anno, redatto da un gruppo di esperti, che ha evidenziato che molti bambini terminali soffrono perché i dottori hanno paura delle conseguenze in caso di cure palliative che potrebbero essere considerate troppo aggressive. Per questo il Ministro della Salute vuole assicurare che ci siano garanzie legali per i dottori e protezione per i diritti dei bambini. In caso di approvazione, queste misure sarebbero applicate solo ai bambini malati terminali in sofferenza che morirebbero comunque a breve.

Secondo la ricerca, svolta negli ospedali di Groningen, Rotterdam ed Amsterdam, la maggioranza dei dottori credono accettabile porre fine alla vita di un bambino che sta soffrendo, previa richiesta esplicita dei genitori del minore. Il report ha inoltre evidenziato che ci sono molti casi di bambini che soffrono mentre attendono di morire. Per questo viene suggerita la proposta di legalizzare l’eutanasia per i minori di 12 anni.

In Olanda l’eutanasia è legale dal 2002 per i maggiorenni, mentre per i minorenni la legislazione è entrata in vigore nel 2014. I pazienti devono incontrare alcuni criteri fondamentali, come ad esempio il fatto che la richiesta sia volontaria e ben ponderata e che la sofferenza sia insopportabile e senza alcuna prospettiva di miglioramento.

Anche i minorenni dai 12 anni ai 15 possono farne richiesta con il consenso dei genitori, mentre dai 16 ai 17 anni possono farne richiesta in modo autonomo senza il permesso dei genitori, che devono solo essere informati della scelta del figlio.