Lo zio di Kate Middleton su Harry e Meghan: “Sono pagliacci in cerca di attenzione”

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - La scelta di Harry e Meghan di allontanarsi dalla famiglia reale inglese è stata coraggiosa ma non condivisa da tutti. A risentirne maggiormente sono stati i parenti più stretti, che da questo scenario ne saranno usciti ridicolizzati. Rinunciare ai privilegi mina la credibilità e l’autorità, di conseguenza crea dissapori verso chi esce fuori dagli schemi. L’insofferenza alle regole può essere un modo per liberarsi da antichi vincoli, ma si presta alle critiche di chi non sopporta le manie di protagonismo in pieno stile radical chic.