Lo scatto prima della tragedia: intera famiglia muore poche ore dopo in un incidente

Ci sono storie difficili da raccontare, in cui il destino sembra avere un ruolo decisivo. Pensiamo ad una famiglia felice, che decide di immortalare la sua allegria in uno scatto, e pensiamo a quella stessa famiglia, stroncata per sempre, poche ore dopo quella foto.

Questo è quel che è accaduto a una famiglia di 5 persone dell’Ohio: la 28enne Muriel Michael, il suo compagno 25enne Xavier Brown, entrambi di Wauseon, e i loro tre figli Aurora Michael‚ di 7 anni, Deklin Jankowski, 9 anni, e il piccolo Riggs Brown, di appena 1 anno.

L’accaduto

Sabato notte, a 10 ore da questo bellissimo scatto famigliare, i 5 sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale a Clinton Township. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, riportata dall’ Ohio State Highway Patrol, Muriel stava guidando sulla County Road 14 a Clinton Township ,verso le 23:48, con il compagno Xavier seduto sul lato passeggero e i loro 3 figlioletti sul sedile posteriore, quando sono stati centrati da un veicolo che viaggiava sulla County Road H.

Le autorità hanno detto che al volante c’era un 21enne che non ha rispettato il segnale di stop. Mentre quest’ultimo se l’è cavata con lievi ferite, Brown e Deklin sono stati dichiarati morti sulla scena. Gli altri due bambini sono stati trasportati in elisoccorso al Mercy Health St. Vincent Medical Center, dove in seguito sono deceduti. Anche la loro madre è stata trasportata in aereo in ospedale con gravi ferite e si è spenta lunedì notte, secondo la Ohio State Highway Patrol. Al momento, nessuna accusa è stata presentata e il sergente. Ryan Purpura della Ohio State Highway Patrol ha detto che l’incidente è ancora sotto inchiesta.

Rhae Harris, 45 anni, è la proprietaria di Rhae Rose Photography a Delta, Ohio, specializzata in servizi fotografici di famiglia, neonati e pinup, colei che ha scattato la foto di famiglia, dopo aver appreso della tragedia, ha dichiarato: “Noto sempre cose speciali in ogni cliente o famiglia che sceglie di essere fotografata da me”, aggiugendo: “Spesso mi lasciano un’impressione indelebile.”. “Quando ho incontrato questa famiglia,sabato pomeriggio, erano così felici e pieni di amore e gioia. Mi sono divertita così tanto a fotografarli”. Solo poche ore dopo, la vita di questa famigliola felice, i cui genitori da lì a poco sarebbero convolati a nozze, è stata stroncata per sempre.