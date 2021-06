Una storia, quella che sto per raccontarvi,che arriva dalla contea di Cheshire, in Regno Unito. Una storia raccontata dal Sun, ripresa da diverse testate americane, che sta facendo il giro del mondo per via del gesto crudele e doloroso dell’omicida (queste le parole usate dall’ispettore capo Paul Hughes).

Ieri, 15 giugno, Corinne Baines è stata dichiarata colpevole, dalla Chester Crown Court, dell’omicidio del marito.Dopo una lite con l’uomo, con il quale aveva trascorso 38 anni della sua vita, lo ha ucciso nel sonno, versandogli addosso un pentolone di acqua bollente con 3 chili di zucchero. Michael Baines, 81 anni, sarebbe deceduto 5 settimane dopo.

La ricostruzione dei fatti

Secondo l’accusa tutto è iniziato il pomeriggio del 13 luglio 2020, quando marito e moglie hanno litigato. Mentre il signor Baines stava facendo shopping con la figlia, avuta da un precedente rapporto, Corinne lo avrebbe chiamato al cellulare, intimandogli di tornare a casa ma la lite sarebbe proseguita all’interno della loro abitazione per poi placarsi, seppur apparentemente.

Corinne, infatti, ha atteso che il marito andasse a letto e si addormentasse, per versargli brutalmente addosso, con azioni deliberate e considerate (dice la Corte) un pentolone d’acqua bollente con 3 chili di zucchero. Secondo l’accusa, la donna lo avrebbe lasciato agonizzante per diversi minuti, dopo avergli causato gravissime ustioni su più di 1/3 del corpo.

Subito dopo l’aggressione, Corinne si sarebbe recata da una vicina di casa, a una distanza di un centinaio di metri dall’appartamento in cui si è consumata la tragedia, dicendole: “Gli ho fatto male, gli ho fatto molto male. Penso di averlo ucciso”. L’81enne è stato soccorso dai sanitari ma, a causa delle ustioni riportate, è deceduto in ospedale il 18 agosto 2020. La donna verrà condannata ufficialmente il 9 luglio ma la storia ha turbato fortemente tutta la contea per la sua efferatezza.