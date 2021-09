L’Italia trionfa nelle paralimpiadi: vinte 69 medaglie

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Sono molto orgogliosa dell'Italia quest'anno nel segno dello sport, non solo abbiamo trionfato nel calcio come campioni d'Europa, e nelle Olimpiadi portando a casa molti ori, questi atleti ci hanno fatto capire che non bisogna mollare mai, nonostante le difficoltà che la vita ti mette davanti, e c'è solo da imparare da loro.