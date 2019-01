L’Isis minaccia di avvelenare Kate Middleton

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Avvelenare i prodotti presenti all’interno dei supermercati preferiti da Kate Middleton, comporta un rischio non solo per la moglie di William, ma anche per tutti gli altri comuni cittadini che scelgono quei negozi per fare compere. A questo punto nessuno vorrà più incrociarla, perché non si sentirà al sicuro ed è proprio quello che vuole l’ISIS, in altre parole creare un clima di terrore e divisione.