L’irrefrenabile furia di Eunice si abbatte sull’Europa occidentale

Giunta a 48 ore da un’altra tempesta denominata Dudley, la tempesta Eunice non arresta la sua cosra. Formata in Irlanda, dove un uomo di 60 anni è stato ucciso, Eunice si abbatte sulla Gran Bretagna, nello specifico sull‘Isola di Wight è stata registrata una raffica da 196 chilometri orari; in Inghilterra sud occidentale e in Galles si sono registrati danni maggiori,le scuole sono state chiuse, i treni i traghetti hanno subito varie cancellazioni, sia lo scalo Heathrow si aquello di Gatwick hanno dovuto cancallera voli in arrivo e in partenza, mentre il London Cityb Airport ha sospeso tutti i voli dalla mattina fino alle 16.30 locali.

A Londra una donna di circa 30 anni è rimasta uccisa da un albero caduto sulla macchina su cui viaggiava, rimasto ucciso anche un uomo vicino Liverpool a causa dei detriti abbattutti sul parabrezza della sua auto.

La forza di Eunice non si placa e si dirige verso la Francia e i Paesi Bassi, dove è scattata l’allerta massima e che ha visto 4 vittime morte pe la caduta di alberi e incidenti legati alla tempesta; in Belgio è stata avviata un operazione di evacuazione nel centro del comune di Asse nelle Fiandre, a causa del campanile pericolante della chiesa.

Con almeno la morte di otto persone , la tempesta ha messo in ginoccchio tutto il continente Europeo, con onde anomale e raffiche di vento, come si può vedere dalle gentiaia di immagini che girano tra i social, oltre a creare danni ai trasporti pubblici di mezza Europa; Colpita anche la Germania, con forti raffiche da uragano fino a 120 chilometri orari.

Per quanto riguarda l‘Italia sembrano esserci buone notizie, nel fine settimana potremmo avere qualche ripercussione, ma la vasta area di alta pressione presente sul bacino Mediterraneo ci ha fatto da scudo, proteggendoci da quetsa spietata e inarrestabile tempesta, almeno per adesso.