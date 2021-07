L’influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming: il guadagno

Gli influencer sono personaggi dello spettacolo e non solo che, pubblicizzando determinati prodotti di bellezza o di altro genere, guadagnano fior fiori di euro o sterline mettendo su un vero e proprio impero. Una delle più note in Italia è Chiara Ferragni con milioni di followers. Può capitare che, proprio per monetizzare e guadagnare ancora di più, decidano di partorire in diretta, proprio come avviene con l’influencer Carla Bellucci.

Carla Bellucci è una modella e influencer di origine britannica seguita da tantissimi followers sia su Instagram, ma anche su Onlyfans, una piattaforma che le permette di guadagnare fior fiori di quattrini grazie alle visualizzazioni degli utenti.

Secondo il tabloid Daily Star, la nota influencer, aveva già ottenuto diversi riscontri quando ha annunciato un paio di mesi fa che sarebbe diventata mamma per la quarta volta. Proprio in seguito a questa gravidanza, decide di partorire in diretta streaming, come le ha chiesto un suo fan disposto a offrirle 10 mila sterline (pari a 12 mila Euro), mentre all’annuncio della gravidanza ha guadagnato 3 mila sterline.

Una richiesta che la nota influencer e modella ha immediatamente accettato estendendo l’invito anche ad altri abbonati sul suo canale in modo che possano vedere la nascita del bambino in diretta streaming. L’influencer non si è assolutamente tirata indietro e, in questo modo, grazie anche a una lauta ricompensa, i suoi followers potranno assistere al parto in diretta.

La Bellucci risponde in questo modo alle critiche: “Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me”. La donna racconta di aver ricevuto richieste e offerte per poter vendere il latte materno, a cui sta pensando di aderire in quanto deve monetizzare.