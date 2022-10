Limite a 30 km/h, automobilista lo supera. Multata, rischia anche il carcere

Ascolta questo articolo

Tutti conosciamo più o meno bene il Codice della Strada, e sappiamo che se per caso dovessimo incorrere in una infrazione potrebbero aspettarci delle multe piuttosto salate. Ogni giorno sono tantissime le infrazioni registrate sul nostro territorio nazionale, le forze dell’ordine sono sempre attente a monitorare il comportamento degli automobilisti. Come si sa di tanto in tanto si apprendono notizie di multe davvero molto salate effettuate a chi non rispetta il Codice della Strada.

Ma quello che è successo in Svizzera ha davvero dell’incredibile. Il paese elvetico è molto vicino al nostro, e il confine viene superato ogni giorno da migliaia di automobilisti, che magari risiedono al Nord ma lavorano in territorio svizzero. Una guidatrice italiana però si è vista recapitare una multa salatissima, più rischia 4 giorni di carcere se non paga la sanzione entro i tempi previsti. Ecco che cosa è accaduto.

Multa salatissima

La signora stava percorrendo una strada svizzera dove il limite di velocità è segnalato a 30 chilometri orari. Lei, invece, andava a 47 chilometri orari, certo non una velocità elevatissima, ma comunque oltre i limiti e tanto è bastato perchè l’autovelox che si trovava in zona rilevasse l’infrazione.

La donna si è quindi vista recapitare a casa una sanzione da 750 franchi, cifra non di poco conto se si pensa che tradotta in euro la cifra della multa è di 775,30 euro. Oltre alla sanzione, e forse questo per la donna è stato davvero inaspettato, è che se non ella non paga la sanzione entro i termini previsti rischia anche 4 giorni di reclusione oppure di lavori di pubblica utilità.

Insomma in Svizzera non c’è davvero da scherzare quando si guida un’auto. L’esperienza di questa guidatrice dimostra come in altri Paesi ci possano essere sanzioni ancora più dure per chi non rispetta il Codice della Strada vigente nella nazione ove ci si trova. Per motivi di privacy le generalità della donna non sono state rese note.