Licenziato dall’azienda si "vendica" distruggendo i furgoni con una ruspa: operaio arrestato

Episodio assurdo in Spagna, precisamente a Vitoria, dove un operaio che lavorava per l’azienda Mercedes, dopo essere stato licenziato, ha preso una ruspa cominciando a distruggere i veicoli parcheggiati in un cantiere.

Il soggetto ha agito in questa maniera poiché credeva che il suo licenziamento fosse ingiusto. Per questo, alcuni giorno dopo aver ricevuto la spiacevole notizia, ha rubato una ruspa e si è diretto verso il cantiere dove l’azienda teneva parcheggiati i veicoli in attesa di essere venduti. Una volta sul posto l’uomo ha sfondato la recizione e ha cominciato a colpire i mezzi. Alcuni dei furgoni sono stati praticamente ridotti in rottami.

A questo punto, non contento di ciò che aveva commesso, ha cominciato a sollevare i mezzi danneggiati e a impilarli uno sull’altro con la pala. Nel frattempo però si era già attivata la sicurezza e per lui non è finita di certo bene. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia basca che hanno provveduto a fermare tempestivamente l’uomo prima che potesse combinare altri danni. L’operaio è stato quindi arrestato e dovrà rispondere di accuse pesantissime.

Voleva entrare nella fabbrica con la ruspa

Ma non è tutto, perché durante le indagini i poliziotti hanno scoperto che l’uomo volesse entrare addirittura nella fabbrica con tutta la ruspa, questo in modo da danneggiare l’impianto di produzione. In questi giorni l’azienda ha cominciato a quantificare i danni provocati dal folle gesto dell’uomo. Purtroppo non si tratta di una cosa di poco conto, in quanto ogni veicolo costava intorno ai 40.000 euro, essendo appunto mezzi utilizzati soprattutto per lavoro.

In totale il danno provocato supera i due milioni di euro, una cifra davvero importante quindi. Sul caso comunque indagano ancora le autorità, che vogliono capire per bene che cosa sia successo. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note. Inoltre il cantiere della società Mercedes si trova a Legutiano, nella provincia di Alava, e l’uomo per raggiungerlo ha percorso oltre 20 chilometri. La fabbrica per cui l’operaio lavorava si trovava a Daimler.

Non sono noti i motivi per cui quest’uomo ha agito in questa maniera, danneggiando numerosi mezzi prodotti dalla sua stessa azienda per cui lavorava. Anche su questi particolari si potranno conoscere ulteriori particolari nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. La testata giornalistica italiana Leggo.it ha pubblicato le foto dei danni commessi con la ruspa ai veicoli. Alcuni dei furgoni sono praticamente inutilizzabili, mentre la cancellata è stata completamente sradicata dalla furia della ruspa.