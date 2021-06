Libano: si tuffa da una scogliera e si schianta su una barca, morto sul colpo

Una bellissima giornata di primavera, un cielo limpido ed un mare cristallino sotto le meravigliose scogliere. Una tentazione troppo forte per un uomo siriano, che ha deciso domenica di fare uno tuffo dalle scogliere di Beirut finendo per schiantarsi su una barca e morendo sul colpo.

La vittima è Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma, che si è tuffato dalle famose Pigeon Rocks di Raouche, un quartiere residenziale e commerciale della capitale del Libano, da un’altezza di circa 35 metri. Il tuffo dalle Pigeon Rocks è un passatempo molto popolare tra i giovani della città, ed il terribile incidente è stato ripreso da un video amatoriale che mostra in pieno la dinamica di quanto accaduto.

L’uomo si trovava in cima alle scogliere, e si è allontanato dal bordo per prendere la ricorsa prima di saltare. Proprio mentre si allontanava dal campo visivo delle scogliere, una piccola barca per turisti è uscita da una grotta, finendo esattamente nella traiettoria del povero tuffatore. A nulla sono valse le urla disperate dei presenti, che si sono immediatamente resi conto di quanto stava per succedere. “Non lo fare“, hanno gridato all’uomo, che però era troppo lontano per sentire i loro avvertimenti.

Fahd, originario della città di Hajin in Siria, si è tuffato dalla scogliera di testa, centrando in pieno la piccola imbarcazione e morendo sul colpo. Nel terribile video ripreso da un testimone con il cellulare, è perfettamente udibile il colpo dell’impatto dell’uomo con la barca. Nella collisione è rimasto ferito anche il capitano dell’imbarcazione turistica.

Gli agenti della Difesa Civica Libanese hanno recuperato dal mare il corpo del giovane uomo, che è stato portato in ospedale dove è stata confermata la sua morte. Il capitano si trova invece ricoverato presso un diverso nosocomio, e non ci sono notizie sulle sue condizioni di salute né su che tipo di ferite abbia riportato.