Libano, i video documentano la terribile esplosione a Beirut

Da pochi minuti, la città di Beirut, in Libano, sta vivendo attimi di paura e sconforto in seguito a una esplosione avvenuta nel porto della capitale libanese e documentata da tantissimi video che sono disponibili online. Le immagini si possono vedere in rete da circa un’ora e documentano i terribili momenti che sono stati vissuti dagli abitanti, compresa la paura.

In base a quanto si apprende da fonti internazionali, ci sono state ben due esplosioni proprio nella zona del porto di Beirut e, dalle immagini che emergono dai video, la zona colpita si trova direttamente sul mare. Le immagini dei video documentano di una nuvola immensa a cui ha fatto seguito una esplosione avvenuta nell’edificio vicino.

Secondo le ultime fonti raccolte dalla CNN, l’esplosione è avvenuta in un magazzino adibito ai fuochi d’artificio. Non si sa ancora quali siano le cause e cosa abbia scaturito l’esplosione, ma diverse squadre di vigili del fuoco sono giunte sul luogo per provare a domare l’incendio e cominciare a prestare i primi soccorsi. Nell’esplosione sono diversi i feriti e alcune persone risultano tuttora intrappolate sotto le macerie, anche se, sempre secondo le fonti BBC, non ci sono morti.

Uno degli edifici colpiti dalla tremenda esplosione sarebbe quello dell’ex Primo Ministro, ovvero Saad Hariri, il quale non sarebbe rimasto coinvolto, secondo le fonti a lui vicino da parte dei membri del partito. Quando accadono tragedie del genere, sono diverse le testimonianze di coloro che hanno sentito e vissuto quei terribili momenti.

Gli abitanti paragonano l’esplosione a un terremoto e “L’appartamento tremava in orizzontale e all’improvviso c’è stata come un’esplosione e le finestre e le porte si sono spalancate. Il vetro si è rotto. Molte case sono state danneggiate o distrutte“. Alcuni paragonano l’esplosione alla bomba atomica.

Nel frattempo, l’agenzia Reuters mostra le immagini delle macerie che questa esplosione ha causato con finestre, vetri completamente distrutti. In un video, sempre trasmesso dall’agenzia, si vedono tuttora gli incendi che si stanno ancora sviluppando e come sottofondo il suono delle sirene.