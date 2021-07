Una violentissima esplosione ha squarciato la città di Leverkusen, in Germania, nella regione del Nord-Reno Vestfalia. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, l’esplosione si è verificata nell’impianto Currenta, che incenerisce rifiuti pericolosi. L’impianto si trova nel Chempark, uno dei parchi chimici più grandi d’Europa. Al momento le cause dell’incidente non sono ben note. Sul posto sono arrivate decine di squadre di Vigili del Fuoco, unitamente alle forze dell’ordine, che hanno chiuso tutta l’area attorno all’inceneritore.

In via del tutto precauzionale è stata chiusa la Autobahn 1, autostrada che lambisce Leverkusen e sulla quale ogni giorno transitano centinaia di migliaia di automobili. Si tratta di una delle arteria stradali principali del Paese. Tutte le strade che attraversano l’area industriale sono state chiusa per precauzione. Le autorità locali hanno invitato la gente del posto a chiudersi in casa e ad abbassare le finestre, questo in modo che i fumi, potenzialmente tossici, non raggiungano l’interno delle abitazioni.

Incidente gravissimo

La Protezione Civile tedesca ha riferito che l’incidente è considerato una “minaccia estrema”. L’incendio che è scaturito dall’esplosione ha causato diversi feriti. Non sarebbero state trovate vittime per il momento. Il quotidiano Koelner Stadt-Anzeiger ha riferito che l’esplosione ha avuto luogo nel quartiere di Buerrig.

Nel Chempark hanno sede una settantina di industrie chimiche. Lì vicino sorge anche la Bayern, una delle industrie chimiche più grandi della Germania, nota in tutto il mondo per la produzione di medicinali. Le aziende hanno sede in un distretto che comprende Leverkusen, Dormagen e Krefeld-Uerdingen.

Sono impressionanti le immagini che stanno diffondendo in queste ore i giornali di tutto il mondo, che mostrano la grande colonna di fumo che si leva nel cielo della città tedesca. Sul posto sono arrivati anche dei furgoni dotati di una apposita strumentazione per rilevare il tasso di inquinamento prodotto dalla nube che staziona sulla città.