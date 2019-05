L’ereditiera dei biscotti Bahlsen: “Durante il nazismo trattammo bene i lavoratori forzati”

L’ultima uscita di Verena Bahlsen, ricca ereditiera dell’impero dei biscotti Bahlsen, ha suscitato in Germania non poco scalpore. Stando a quanto da lei dichiarato per mezzo di un’intervista rilasciata alla Bild, nel periodo compreso tra il 1943 e il 1945, l’azienda non sfruttò affatto i circa 200 lavoratori forzati provenienti per lo più dalla Polonia e dall’Ucraina.

Come da lei ribadito, la sua società non avrebbe nulla da rimproverarsi, in quanto la paga riconosciuta ai forzati era esattamente identica a quella dei lavoratori tedeschi: da qui non ci sarebbe nulla di cui scandalizzarsi, visto che costoro vennero a tutti gli effetti trattati “bene”.

Al solo udire delle simili dichiarazioni, una larga fetta della popolazione tedesca si è indignata, condannando aspramente quelle che sono state definite delle parole inaccettabili. Ancora oggi pesa come un macigno l’idea che la Germania nazista utilizzò gli oppositori politici e gli stranieri all’interno delle fabbriche. Nei migliori dei casi, quando non si veniva ridotti in schiavitù, gli sventurati venivano considerati niente di meno che manodopera a basso costo.

Negli anni del Dopoguerra, tra le tante aziende finite sotto la lente della magistratura, ci fu la stessa Bahlsen, anche se la sua vicenda non ha avuto modo di portare ad una condanna per via della prescrizione. La società ha comunque voluto prendere le distanze dalle parole di Verena Bahlsen, rilasciando un comunicato in cui si ha voluto sottolineare di essere “consapevole della sofferenza e delle ingiustizie inflitte alle lavoratrici”.

Ad ogni modo, non è la prima volta che una dichiarazione di Verena Bahlsen suscita sgomento e desolazione. Pochi giorni prima di questa triste sparata, la donna aveva ricordato di essere a tutti gli effetti una vera capitalista, in quanto a capo del 25% di una grande industria conosciuta in tutto il mondo. In conseguenza di ciò, aveva aggiunto che il suo unico obiettivo sarebbe stato quello di guadagnare tanti soldi per potersi permettere di comprare degli yacht.