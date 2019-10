Leonor di Spagna, la futura regina 13enne incanta il pubblico con il suo primo discorso

Primogenita di re Felipe e della moglie Letizia Ortiz, la futura regina Leonor di Spagna ha tenuto il suo primo discorso ufficiale come erede al trono in maniera impeccabile durante il Premio Principessa delle Asturie e ha subito conquistato il pubblico. Il discorso si è tenuto a Oviedo, nel corso dell’annuale cerimonia per la consegna del premio Principessa delle Asturie, un importante riconoscimento assegnato al Teatro Campoamor alla presenza del re Felipe VI e di sua moglie, la regina Letizia.

A suo tempo, esattamente nel 1981, anche suo padre Felipe tenne il suo primo discorso nello stesso luogo, nella stessa occasione e addirittura alla stessa età di sua figlia. Leonor di Spagna compirà 14 anni il prossimo 31 ottobre ed è insignita del titolo di Principessa delle Asturie. Il titolo che possiede le spetta di diritto perché questa giovane ragazza sarà la futura erede al trono di Spagna. La 13enne ha tenuto un discorso che è durato cinque minuti e nel quale ha ricordato le sue radici asturiane.

Le sue prime parole, quindi, sono state dedicate proprio alle Asturie. Leonor ha dichiarato: ” È la terra di mia madre, la regina, io ho sangue asturiano. Ed è la terra che dà il nome al titolo che porto come erede della Corona, lo stesso che ha portato mio padre per tanti anni. Lo porto con responsabilità e mi sento onorata. È un titolo che mi impegna a servire gli spagnoli“.

Per concludere il suo primo discorso, Leonor ha utilizzato le stesse parole usate da suo padre, re Felipe VI. La giovane ha quindi dichiarato: “Oggi è un giorno che non dimenticherò mai. Come disse mio padre proprio qui, alla mia stessa età, sarà un giorno che porterò per sempre nel profondo del mio cuore“. Leonor e sua sorella Sofia, 11 anni, per volere dei genitori Felipe e Letizia, hanno sempre avuto una vita normale, per quanto possibile. Ma, considerato che un giorno Leonor sarà regina, adesso è doveroso che cominci ad apparire in pubblico in una veste più ufficiale.

Le parole della futura regina di Spagna sono state accolte dagli applausi dei presenti. Alla fine del suo discorso, Leonor si è scambiata un abbraccio con la madre Letizia, definito però dalla stampa spagnola un momento di grande freddezza. Interessante è stato il look della futura regina: Leonor ha indossato un abito celeste, che è stato considerato come un omaggio alla bandiera asturiana, e per l’occasione ha scelto una capigliatura leggermente ondulata e un leggero velo di trucco. Leonor un giorno salirà al trono di Spagna e sarà la prima regina spagnola dai tempi di Isabella II, la regina che regnò fino al 1868.