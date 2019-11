Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Penso che prima di poter dire che su Marte ci sia la vita, sarebbe opportuno raccogliere tutta una serie di prove che non lascerà dubbi alla comunità scientifica. Al momento attuale, dovrebbe prevalere la ricerca di queste ipotetiche forme di vita, ricordando però che la superficie di Marte è, per quanto ne sappiamo, priva di acqua e sottoposta a radiazioni cosmiche che ucciderebbero qualsiasi essere vivente (per come noi terrestri li possiamo intendere).