Le Paralimpiadi della rappresentativa italiana

Cosa ne pensa l’autore

Francesca Funicella - Credo che agli atleti paralimpici, che stanno portando a casa tantissime medaglie così come gli atleti normodotati hanno fatto prima di loro, non venga dato abbastanza risalto sui media: nonostante la loro fatica per raggiungere questi risultati sia doppia, gli ori e i record della rappresentativa olimpica sono stati molto più incensati.