Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Come si può chiedere ad una bambina di fare da infermiera ai suoi compagni malati di Covid? E' proprio vero che non c'è mai limite al peggio. Mi auguro che nei confronti nell'insegnante scatti immediatamente l'arresto e che paghi per il decesso della piccola. Riposa in pace Eimi e veglia sui tuoi cari.