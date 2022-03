Le condizioni della Russia per porre fine alla guerra in Ucraina sono realizzabili?

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - La Russia vuole che l'Ucraina sia sottomessa a Mosca. Kiev, dal canto suo, vuole che il Cremlino tolga le mani dal Paese che ha invaso e che ora è impantanato in una guerra che non si vedeva in Europa da ottant'anni. Vladimir Putin pone le condizioni per un cessate il fuoco: la neutralità ucraina, il riconoscimento della Crimea come russa e l'indipendenza del Donbas. Ma si tratta di richieste realiste che porteranno ad un accordo? Ai posteri l'ardua sentenza.