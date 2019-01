Le cascate del Niagara si sono ghiacciate: spettacolo unico al mondo

È possibile migliorare lo spettacolo naturale di uno dei posti più fotografati al mondo? A giudicare da questo video sembrerebbe proprio di sì. E’ il caso delle Cascate del Niagara, dove la neve e il freddo di questi giorni ha creato uno spettacolo straordinario, un panorama che sembra essere uscito da Frozen.

Le Cascate del Niagara si trovano al confine tra Stati Uniti e Canada – a mezz’ora di macchina dalla Statunitense Buffalo e un’ora e mezza di tragitto dalla canadese Toronto – in una regione dove le temperature in inverno scendono vorticosamente, ma raramente arrivano così in basso.

Per diverse ore il termometro è arrivato a segnare -25 gradi. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori nevicate e temperature ancora gelide intorno ai -18/-16 di minima. Ma oltre allo spettacolo, la natura riserva anche diversi pericoli.

Negli Stati Uniti nord orientali e in buona parte del Midwest una tempesta di neve e una perturbazione gelida ha creato notevoli disagi e causato purtroppo anche delle vittime. Le condizioni meteo hanno provocato non pochi problemi negli aeroporti per via delle piste ghiacciate e per improvvisi black out.

Ma dopo le piogge è il freddo che spaventa. Le zone costiere, New York compresa, lo patiranno molto meno, mentre preoccupano le zone interne: nella parte nord dello stato di New York si prevedono temperature 40 gradi sotto zero; nel New England quasi – 30.

Stesso scenario anche nelle zone più interne del Vermont, del Maine e del New Hampshire. Per i meteorologi questi valori sono eccezionali e sono più bassi della media di circa 10/20 gradi.

In questo momento le nevicate dovrebbero essere terminate, ma nel Vermont, nello Stato di New York, e intorno ai grandi laghi dell’Ohio il termometro potrebbe scendere vorticosamente. Nelle grandi città come New York e Boston va decisamente meglio con valori in linea con il periodo. Molto freddo invece a Chicago con temperature di -10 gradi.