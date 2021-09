Questa è la storia di una giovanissima youtuber, la 14enne Laura Powell di Doncaster, in Inghilterra, che aveva soprannominato il suo canale su You Tube come “Big C Little Warrion”, ha perso la sua battaglia contro un tumore al cervello. Il suo cuore ha smesso di battere nei giorni scorsi.

La diagnosi è arrivata all’età di 9 anni ed era anche riuscita a sconfiggere il cancro fino alla recidiva,5 anni dopo, che non le ha lasciato scampo.A quel punto, la giovanissima ha deciso di dare, attraverso il suo canale, “Piccola Grande Guerriera” una speranza a chi soffriva del suo stesso male.

L’accaduto

Laura non c’è più ma i suoi genitori sperano di poter continuare i progetti della loro adorata figlia, attraverso la fondazione dell’organizzazione benefica Big C Little Warrion. La mamma Annette ha descritto Laura come una ragazza determinata, che teneva molto alle persone e che, nonostante tutto quello che ha passato, ha sempre cercato di fare il meglio delle cose e di aiutare gli altri.

Quando il tumore si è ripresentato, i familiari di Laura hanno deciso di affidarla all’istituto di cure palliative Bluebell Wood Children’s Hospice, per poter trascorrere con lei del tempo di qualità che, altrimenti, non avrebbero avuto. C’era chi cucinava i pasti per loro, mentre le infermiere aiutavano i genitori a prendersi cura di Laura.

All’inizio è stato difficile, dice la madre, prendere la decisione di mandarla in una struttura palliativa in quanto sapevano che sarebbe significato solo una cosa: che era finita. Col passare del tempo, però, quella si è rivelata la scelta migliore che potessero fare, comportandosi da genitori, dopo aver trascorso gli ultimi anni da badanti. Laura viene ricordata da tutti per la sua rara bellezza e brillantezza, che l’hanno portata a diventare famosa sulla piattaforma You Tube, commuovendo migliaia di utenti e dando supporto a chi era o si trovava nella sua stessa situazione.