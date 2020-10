L’asteroide 2018VP1 potrebbe colpire la Terra. Ecco quando

Il 2 novembre si avvicina e il timore a motivo dell’asteroide 2018VP1, previsto per questa data, si fa sempre più grande. Neil deGrasse Tyson, un noto astrofisico statunitense ha ribadito quanto la Nasa aveva già annunciato: “Un asteroide potrebbe impattare contro la Terra il prossimo 2 novembre“.

Neil deGrasse Tyson, divulgatore scientifico, noto nei salotti tv statunitensi, si è lasciato interrogare su quanto sta accadendo nell’Universo in riferimento al Pianeta Terra. Le dimensioni dell’asteroide 2018VP1 che si trova nell’orbita solare si possono paragonare a quelle di un frigorifero. Il corpo roccioso viaggia verso la Terra ad una velocità di circa 40mila chilometri orari.

Pianeta Terra 2020: nessuna minaccia dall’Universo

L’astrofisico americano, attraverso i canali social su cui è registrato, ha tranquillizzato quanto lo stanno seguendo. La popolazione mondiale, già provata in questo 2020 dall’emergenza Covid, va rassicurata, queste le sue parole: “Al momento c’è lo 0,41% di probabilità che entri nella nostra atmosfera, e qualora lo facesse, si disintegrerebbe”. Inoltre l’asteroide 2018VP1 “Non è abbastanza grande da provocare danni”. DeGrasse Tyson su Instagram ha ricordato che se il 2020 segnerà la fine mondo non sarà di certo “per colpa dell’Universo“.

Il 3 novembre, ricorda sempre Neil deGrasse Tyson, ci sarà “l’Election Day americano“, non sarà difficile ricordare che il giorno prima, la terra potrebbe venire scossa da altro.

L’asteroide 2018VP è stato identificato dal1a Nasa già da tempo, il 3 novembre 2018. Il periodo orbitale del corpo roccioso è stato calcolato di due anni, ormai prossimi alla scadenza. Il prossimo avvicinamento cade il 2 novembre, ma anche la Nasa assicura che l’asteroide ha possibilità inferiori all’1% di colpire la Terra. L’agenzia spaziale USA, a suo tempo aveva riferito: “Al momento ha lo 0,41% di probabilità di entrare nella nostra atmosfera, ma se lo facesse si disintegrerebbe, a causa delle sue dimensioni ridotte“.