Lascia la moglie per una rifugiata ucraina. Lei diventa parzialmente cieca: "Ora la assisto"

Ascolta questo articolo

La loro storia è stata ampiamente diffusa nei tabloid britannici e in altre pubblicazioni in tutto il mondo, ma una recente svolta l’ha riportata sotto i riflettori.

Sofiia Karkadym, 22enne ucraina nota per essere stata fidanzata con il padre di famiglia che l’ha accolta nel Regno Unito, in realtà ha un problema agli occhi ed è diventata parzialmente cieca.

Tony Garnett, un informatico di 29 anni che ha lasciato sua moglie e due figli per vivere con la rifugiata ucraina, ha anche detto di aver chiesto di cambiare i suoi orari in modo da poterla aiutare. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si è verificato un problema medico a seguito di un’infezione in Germania mentre Sofia si stava recando nel Regno Unito. Ha subito un intervento chirurgico e ora sta affrontando un periodo di convalescenza che potrebbe durare sei mesi in cui è parzialmente cieca. Tony ha affermato di essere un caregiver e ha rinunciato al suo lavoro a turni per stare con la sua attuale compagna.

Sofiia era stata accolta da una famiglia inglese nel West Yorkshire. Poche settimane dopo, Tony Garnett si trasferì con lei, lasciando due bambini, di tre e sei anni, e sua moglie, Lorna, con cui era sposato da dieci anni. L’uomo ha detto di aver subito sentito un forte legame con la ragazza, spingendolo a prendere una decisione che stava desiderando da tempo. La sua storia ha suscitato un’ondata di polemiche nel Regno Unito e dozzine di commenti da parte di persone che hanno definito Sofiia una “distruggi famiglia”. Il 29enne ha detto di aver già deciso già da tempo di lasciare sua moglie e che la sua attuale compagna non ha avuto alcun ruolo nella sua decisione.

La coppia ora vive in una casa in affitto a Bradford. “La prima cosa che vorrei dire è che non ho rubato nessuno alla famiglia.È stata la sua decisione consapevole e ponderata, la decisione di un uomo di 29 anni che ha il diritto di innamorarsi, il diritto di essere felice e il diritto di scegliere con chi stare“, ha scritto Sofiia su Instagram in risposta a le critiche che l’hanno sopraffatta.