Lana Del Rey attira l’attenzione non rispettando le regole anti-contagio

In questo periodo difficile, i cantanti hanno dovuto rinunciare ad avere un contatto diretto con i loro fan. Molti concerti sono stati annullati, ma adesso il pubblico ha di nuovo la possibilità di vedere i propri idoli (sempre rispettando le dovute distanze e regole). Per quanto durerà ancora questa fase di riapertura?

Elizabeth Woolridge Grant, meglio conosciuta come Lana Del Rey, ha dovuto placare il malcontento di molti suoi fan sembranti prendere molto più sul serio di lei il Covid-19. In questi giorni la star avrebbe presentato a Los Angeles il suo nuovo libro di poesie Violet Bent Backwards Over the Grass indossando una mascherina a rete glitterata.

Si parla della possibilità di uno strato trasparente, già usato nei dispositivi di protezione per le persone sorde e mute (agevola la lettura delle labbra), posto sotto alla rete brillantinata. Nessuno, però, si è esposto nel dare dichiarazioni.

La sorella, Caroline “Chuck” Grant, avrebbe cercato di difenderla dichiarando che Lana sarebbe risultata negativa al test per il Coronavirus e che avrebbe mantenuto le dovute distanze dai partecipanti all’evento. Le foto di lei abbracciata ai suoi fan, però, testimoniano il contrario. Grazie ai social queste sono subito diventate virali. In molti hanno commentato sotto i suoi post la delusione nel vedere la diva, che non rispetta le norme sanitarie. Non sono mancati anche i messaggi in cui gli ammiratori si sono rivolti a Lana come ad una sorella, invitandola ad usare una mascherina adatta al momento difficile che stiamo vivendo.

Poco tempo dopo la cantautrice si è decisa a postare un video su Instagram in cui legge una poesia dal suo nuovo libro indossando una mascherina vera e propria. Anche lei non si è espressa in merito all’accaduto. Ora resta lo sconforto dei suoi ascoltatori, che hanno interpretato il suo gesto come un segno di egoismo nel non proteggere chi la ama.