Quella che sto per raccontarvi è una storia che potrebbe farvi sorridere, rasentando il surreale, ma si tratta di pura realtà. Arriva dal tranquillo quartiere residenziale di Waterthope, a sud di Sheffield, nella contea inglese del Southyorkshire.

Proprio questo sereno quartiere si è trasformato, in men che non si dica, nel teatro dela disputa tra 2 vicini, entrambi residenti nella zona di vecchia data. Il litigio sarebbe sorto per colpa di un albero.

L’accaduto

A raccontare cosa è successo, Bharat Mistry, 56 anni,proprietario del piccolo giardino dove sorge un albero. L’uomo ha raccontato che il suo vicino di casa si lamentava, ma non perchè l’albero sporgesse sul vialetto, ma per il fatto che vi si annidassero i piccioni sopra, sporcando continuamente il vialetto della sua abitazione con i loro escrementi.

Prima di arrivare alla foto che vediamo,in cui l’albero è diviso con estrema precisione a metà, in verticale, i due vicini hanno cercato di raggiungere una soluzione amichevole. A marzo l’altro residente ha chiesto, per la prima volta, che l’albero fosse abbattuto, senza ottenere il consenso del proprietario.

Si è tentata una seconda soluzione: quella di installare delle reti attorno all’albero, per impedire ai piccioni di nidificare ma neanche questo tentativo di accordo è andato bene. E’ così che il vicino ha deciso di fare di testa sua, contattando un giardiniere che ha tagliato l’albero esattamente a metà, eliminando la parte che sporgeva nella sua proprietà.

La storia ha fatto subito il giro del web, l’albero così deturpato è diventato un’attrazione turistica, con innumerevoli condivisioni sui social e tanti curiosi, arrivati sul posto, per verificare di persona, come San Tommaso, il triste epilogo di un tentativo di conciliazione (senza arrivare dove si è arrivati). Intanto il proprietario dell’albero dimezzato sta cercando di smaltire la rabbia ed il nervoso per quanto accaduto.