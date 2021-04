L’Albania al voto per il nuovo Parlamento

Il 25 aprile è la data dell’appuntamento con le urne per tutti i cittadini albanesi che decideranno la sorte delle elezioni parlamentari. Gli elettori ora possono scegliere il loro candidato favorito, dopo le modifiche nel regolamento elettorale.

Il giorno del voto arriva dopo una campagna elettorale particolarmente sentita, con comizi di piazza affollatissimi nonostante la pandemia e con uno scontro a fuoco mortale tra simpatizzanti di fazioni rivali, e tra vittime un ufficiale di Polizia. Inoltre, sono state denunciate varie intimidazioni e un tentativo di compravendita di voti da parte dell’opposizione.

Il Primo ministro socialista attualmente in carica, Edi Rama, si ricandida. Dopo otto anni di esperienza al Governo si ripropone con il suo partito per un altro mandato, consapevole dei propri apporti positivi al Paese durante sua reggenza. Tra i quali la ripresa dal terremoto e la sfida del contrasto alla pandemia tutt’ora in atto, le sue parole: “”Sono sicuro che il 25 aprile l’Albania valuterà i nostri successi, in primo luogo nelle due guerre più grandi: la ripresa dal terremoto e la maledizione della pandemia, che stiamo combattendo passo dopo passo”.

Dall’altra parte una ferrea opposizione formata da ben 12 partiti che concorrono uniti alla maggiore forza di centrodestra, il Partito Democratico il cui leader è Lulzim Basha che sottolinea la necessità di cambiamento ma garantisce di continuare l’attuazione del processo di adesione all’Unione europea e afferma: “Altri quattro anni come gli ultimi otto sono inaccettabili per qualsiasi albanese, le persone che vogliono il Paese nell’Unione sanno che tutto questo può e diventerà realtà solo votando per il cambiamento”.

Infatti, tra i dossier che attendono il governo che nascerà dal voto di domenica, c’è l’avvio dei negoziati per l’adesione del paese all’Unione europea. Secondo i sondaggi di opinione il vincitore è ancora incerto ma il pronostico è di un calo di affluenza, e di un leggero vantaggio dei socialisti di Rama sui rivali. I voti di coloro che ancora sono indecisi saranno con molta probabilità cruciali.