Lady Diana: uno studio la incorona la principessa più bella di sempre

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Lady Diana verrà sempre ricordata come un esempio in fatto di fascino ed eleganza. La sua bellezza non è però solo una mera questione di gusti: a certificare questa sua caratteristica troviamo ora anche un’equazione che si basa sui canoni estetici degli antichi greci. E se come ben sappiamo, la matematica non è un’opinione, a questo punto anche i più scettici dovranno essere più indulgenti, riconoscendo che la sua era davvero una bellezza molto prossima alla perfezione.