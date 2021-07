Samantha Russell, 22 anni, una giovane statunitense incinta del suo primo figlio, è morta, martedì scorso, a Wichita, nello stato del Kansas, investita dal 37enne Javan Ervin che è passato col rosso, schiantandosi contro il veicolo guidato dalla 22enne.

La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza al Wesley Medical Center, dove i medici l’hanno dichiarata morta due ore dopo il terribile incidente.

La ricostruzione dell’incidente fatale

A causare l’incidente mortale un ladro, che fuggiva dal luogo di un rapina e che ora deve rispondere di omicidio di 1° grado in conseguenza di altro crimine, oltre al possesso non autorizzato di arma da fuoco. I medici hanno fatto di tutto per salvare la vita del bimbo che Samantha portava in grembo. Sono, infatti, riusciti a farla partorire con un intervento di cesareo d’urgenza che ha permesso al neonato di sopravvivere.

Il compagno della giovane, in un post scritto su Facebook ha dichiarato: “Le parole non possono spiegare o esprimere le emozioni che attraversano la mia testa oggi”, aggiungendo che la 22enne era una brava persona che non meritava di morire nell’incidente provocato da un’automobilista spericolato. Sammy, così la chiamava, sarebbe stata una madre fantastica. Gentile, motivata, una gran lavoratrice, che “sapeva sempre cosa dire quando stavo affrontando un problema o avevo bisogno di consigli”, le è stata portata via, lasciandogli, però, il dono più bello della vita: suo figlio.

La futura mamma di 22 anni stava aspettando al semaforo a Wichita, intorno alle 17:00, quando l’uomo, alla guida di un camioncino. ha attraversato con il semaforo rosso e ha colpito il suo veicolo. Incinta di 33 settimane, è stata portata d’urgenza in un ospedale della zona, dove purtroppo non ce l’ha fatta, mentre il piccolo Mac è sano e salvo, anche se rimarrà sotto osservazione in ospedale per un altro po di tempo.