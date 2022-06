La terribile notizia arriva proprio dal Cremlino: il piano che sta facendo tremare l’Italia

Ascolta questo articolo

Nel mondo stanno accadendo degli eventi che purtroppo stanno facendo parlare di sè, e portando preoccupazione nella popolazione mondiale. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in Ucraina, il Paese martoriato dalle ostilità contro la Russia. La crisi pare non voglia proprio placarsi e la diplomazia internazionale sta facendo di tutto per poter uscire da questa situazione, che rischia di stabilizzare il mondo intero, e che in Occidente sta provocando una grave crisi economica.

Purtroppo la situazione non accenna a placarsi e per questo motivo c’è tanta preoccupazione, anche per i risvolti che le ostilità possono avere anche a breve termine. In queste ore una notizia sta facendo letteralmente temere il peggio agli italiani, visto che Mosca pare intenzionata a reagire alle sanzioni che l’Occidente ha emanato nei suoi confronti, vediamo che cosa sta succedendo.

Situazione pericolosa

Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia circa un attacco hacker informatico alle Poste Italiane, ma poi il tutto è rientrato anche perchè come aveva spiegato la stessa direzione dell’istituto di credito si trattava di un blocco momentaneo sull’infrastruttura informatica di Poste, quindi non di un atacco hacker.

La notizia aveva fatto presa sulla pubblica opinione in quanto il giorno precedente gli hacker russi e filo-russi dl gruppo Killnet aveva minacciato direttamente l’Italia circa un attacco informatico che avrebbe provocato “danni irreparabili”. Ma il rischio di un attacco hacker non è del tutto scongiurato e lo ha spiegato bene Umberto Rapetto generale della Guardia di Finanza in congedo e fondatore del Gruppo Anticrimine Tecnologico.

“La Russia ha reclutato tremila cyber-mercenari per attaccare le istituzioni italiane e qui si parla ancora di strategia. Il peggio deve arrivare. Il vero pericolo saranno gli attacchi a sorpresa. La Russia ha trovato sponda negli hacker brasiliani e in esperti reclutati in tutto il mondo con una sorta di volontariato digitale” – questa la notizia che ha gelato gli italiani.