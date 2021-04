La telefonata di Meghan Markle alla Regina prima del funerale di Filippo

Anche se Meghan Markle non ha potuto partecipare al funerale del Principe Filippo lo scorso sabato, ha potuto comunque contattare la Regina Elisabetta per consolarla per il suo lutto. Costretta a non partecipare al funerale di Filippo per ordine del medico, che le ha sconsigliato di affrontare il viaggio transatlantico durante la pandemia a causa dell’avanzato stato di gravidanza, Meghan ha comunque voluto esprimere la sua vicinanza alla nonna del marito, il Principe Harry.

Fonti del Palazzo reale confermano che la Duchessa del Sussex, che ha guardato il funerale in diretta dalla casa che condivide con Harry a Montecito, ha chiamato Regina nei giorni antecendenti al funerale. “Meghan ha parlato con Harry prima del funerale di suo nonno. Meghan ed Archie hanno anche parlato con la Regina ad inizio settimana”. I rapporti tra Meghan e la Regina sembrano essere rimasti buoni, nonostante l’abbandono alla famiglia reale ed il trasferimento in America.

A febbraio, durante una intervista con James Corden, il principe Harry aveva confermato che spesso lui, Meghan ed il piccolo Archie facevano videochiamate con Elisabetta e Filippo. “Entrambi i miei nonni usano Zoom”, aveva spiegato il Duca di Sussex, “hanno visto Archie correre per casa”. Durante la famosa intervista con Oprah, Meghan aveva confermato che la Regina era sempre stata accogliente e gentile nei suoi confronti, aiutandola a giostrare alcuni aspetti della monarchia ed offrendole persino la sua coperta per riscaldare le gambe.

Inoltre la coppia si era prodigata nel precisare che Elisabetta e Filippo non erano i reali che avevano fatto commenti razzisti sul possibile colore della pelle di Archie. Secondo la fonte interna al palazzo reale, dover lasciare soli Meghan, che aspetta una bambina, ed Archie è stata una fonte di grande preoccupazione per Harry, che ha dovuto passare diversi giorni in Inghilterra in quarantena prima di partecipare alle esequie del nonno.

“Meghan è rimasta in contatto ogni giorno con Harry, sapeva che il viaggio verso l’Inghilterra sarebbe stato difficile per lui e che si preoccupava per lei ed Archie”, svela una fonte, aggiungendo che Meghan ha tranquillizzato Harry perché non voleva che si preoccupasse. Harry, che è già rientrato a Los Angeles, dovrebbe fare ritorno nel Regno Unito a luglio, quando insieme al fratello William inaugurerà la statua in onore della madre scomparsa, la Principessa Diana.